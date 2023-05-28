"Ее величество": жена Сергея Притулы показала редкое фото самой младшей дочери

Екатерина Притула похвасталась крошкой-дочерью, и раскрыла странное прозвище девочки.

https://stars.glavred.info/ee-velichestvo-zhena-sergeya-prituly-pokazala-redkoe-foto-samoy-mladshey-docheri-10473694.html Ссылка скопирована

Вторая жена Сергея Притулы показала, как сейчас выглядит их двухлетняя дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna_pry

Украинский шоумен и общественный деятель Сергей Притула также является заботливым отцом для троих детей - сына от первого брака, и двоих дочерей от второго.

Самой младшей девочке, Стефании, на днях исполнилось два года. Свежими фото именинницы, которую родители крайне редко показывают обществу, опубликовала на своей странице в Instagram ее мама - Екатерина Притула.

На фото малышка позировала в леопардовом платье с забавным хвостиком на макушке. В комментариях поклонники отмечают, что Стефания очень похожа на своего отца. И, судя по подписи к снимкам, на внешности сходство девочки и Сергея не заканчиваются.

видео дня

Екатерина дала младшей дочери необычное прозвище, которое, вероятно, свидетельствует о крутом и крепком характере ребенка, который уже проявляется, хотя ей едва стукнуло два года.

"Ее величество "сталь под шелком" Стефания Сергеевна торжественно празднуют 2-ю годовщину. Море нежности, океан любви и бескрайнее излучение позитива! Любим безгранично, наша звездочка", - поздравила дочь жена Сергея Притулы.

Ранее стало известно, кем победительница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Катя Лозовицкая заменила Алекса Топольского - модель показала романтику с новым бойфрендом.

Также продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк после каминг-аута рассказал, чем занимается и в какой индустрии работает его избранник.

Другие новости: