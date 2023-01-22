Джигурда засветил весь "стыд" Волочковой

Балерина громко отметила свой день рождения.

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова громко отметила свой день рождения. Не обошлось без пьяных танцев, задирания ног и танцев со скандальным и неадекватным актером Никитой Джигурдой.

Так, на своей странице в Instagram актер опубликовал, как танцует с именинницей под песню путинистки Успенской. Он также подхватывает ее на руки и прямо на камеру показывает все, что есть у пьяненькой балерины под платьем.

Сама Волочкова радостно кружится в танце, не замечая, что всем зрителям видно, какого цвета у нее трусы.

Напомним, ранее балерина Анастасия Волочкова поразила своих подписчиков архивным фото.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала закинув ногу на дверцу автомобиля.

Многие поклонники скандальной балерины были удивлены внешностью своей любимицы. Вместо постоянно зализанных волос она похвасталась прической, которую они не видели уже много лет.

Кроме того, несколько недель назад Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Вас также может заинтересовать: