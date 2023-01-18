"Жесть, не держатся ноги вместе": Волочкова шокировала поклонников редким фото

Анастасия Волочкова показала архивный кадр, на котором не похожа сама на себя.

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила своих подписчиков архивным фото.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала закинув ногу на дверцу автомобиля.

Многие поклонники скандальной балерины были удивлены внешностью своей любимицы. Вместо постоянно зализанных волос она похвасталась прической, которую они не видели уже много лет.

Волочкова / скриншот Instagram

"Откуда такие волосы появились", "Мой пёсик тоже, перед каждым кустиком ножку подымает", "Действительно очень редкое по красоте фото!", "Жесть", "Ого, красотка. Это ж сколько лет прошло с этого фото?", "Уже не знает на кого и на что, закинуть свои кегли. Все в курсе кроме шпагата, ничего нового", "Ну не держатся ноги вместе, надо хоть резиночкой связывать", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

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