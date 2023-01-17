"В Украине умирают люди, а у кого-то шпагат": Волочкова из задранной ногой возмутила людей

Анастасия Волочкова вызвала отвращение у своих поклонников новым снимком.

Анастасия Волочкова / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас находится на Мальдивах, возмутила поклонников новым шпагатом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото на котором позировала растянувшись у столба.

"Мои золотые, находясь тут на Мальдивах, я дистанционно организовываю мои мероприятия. Одно из них празднование моего дня рождения, которое пройдёт в лучшем месте", - сообщила Волочкова в подписи к посту.

Поклонники скандальной балерины не сдерживали себя, комментируя снимок своей любимицы. Судя по сообщениях, вульгарные фото Волочковой им явно не по душе.

Волочкова на Мальдивах / Instagram

"Умирают известные актёры, в Украине - война, умирают люди, это страшно... А у кого-то шпагат", "Настя так обосралась со своей очередной свадьбой, но похоже скоро нас ждёт что-то более незабываемое", "Когда же это закончится", "Похоже чёрный лебедь сходит с ума от одиночества", "Настя просто дурочка. Может возрастное? Да вроде рановато", - писали в комментариях под снимком Волочковой.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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