Инвалидность и крест на карьере: Волочкова рискует больше никогда не сесть на шпагат

Анастасию Волочкову предупредили о серьезных последствиях ее образа жизни

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая не стесняется демонстрировать шпагаты в самых разных местах, переживает сложный период - она измучена из-за воспаления в паховой зоне, которое доставляет ей страшную боль.

Травматолог Максим Королев отметил, у спортсменов есть такое понятие как приводящая мышца бедра, которая крепится тонкими слоями к костям.

В результате перенапряжения или сильного растяжения может произойти частичный или полный отрыв тканей. Перед шпагатом люди обычно стараются как можно серьезнее подойти к разогреву мышц, чтобы избежать подобной травмы. Так что Анастасии, считает врач, нужно было просто внимательнее отнестись к своему организму.

"Если это полный отрыв, даже прибегают к оперативному вмешательству. Это очень опасно. Особенно этому подвержены футболисты, хоккеисты и балет, где идет очень большая нагрузка на внутреннюю поверхность бедра", — отметил эксперт.

Врач отметил, что разрыв приводящей мышцы бедра не делает людей инвалидом. Однако такая травма вполне может поставить крест на карьере человека.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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