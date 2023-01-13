"А вот и жених": Волочкова прижалась к жеребцу, но сильно облажалась

Анастасия Волочкова опозорилась, опубликовав новое фото с отдыха на Мальдивах.

Волочкова прижалась к жеребцу, но сильно облажалась / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкова уличили в использовании фотошопа. Ее позорную публикацию в соцсетях высмеяли ее поклонники.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором "позировала" вместе с лошадью.

Подписчики Волочковой обратили внимание на несколько несостыковок на снимке. Также не обошлось без едких комментариев в сторону одиозной балерины, которая сейчас находится на Мальдивах.

Волочкова / скриншот

"Взяли чье то фото без тату и прифотошопили голову", "А платье почему не застегнулось?", Голова не отсюда", "Нашла таки партнёра!", "А вот и жених, Анастасия ждем вас на коне", "С этим фотошопом у коня ноги ссохлись совсем", "Смешались кони и люди", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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