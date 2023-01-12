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"Календарь дальнобойщика 96": Волочкова разделась до трусов и стала посмешищем

12 января 2023, 03:13
Анастасия Волочкова возмутила своих поклонников очень смелым снимком.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая отдыхает на Мальдивах, высмеяли за откровенное фото.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала сидя на пляже. Для съемки она выбрала возмутительный по мнению поклонников наряд - только крошечные стринги.

Вместо восхищения, фанаты набросились на Волочкову за столь пикантное фото.

Волочкова разделась на Мальдивах
Волочкова разделась на Мальдивах / instagram.com/volochkova_art/

"Я есть Грут", "Календарь дальнобойщика 96", "Интересно, почему Настюха на пляже живёт?? Неужели номер не оплатили?", "Продаётся как умеет", "А не пора ли ещё наказывать за пропаганду алкогольной распущенности?", "Какие-то позорные фото кузнечика... В 47 лет достаточно женщин с шикарной фигурой, но оголяться в соцсетях...это уж слишком. Тем более фигуры просто нет(извините).наличие худобы, это не наличие фигуры. Испанский стыд!", - писали недовольные поклонники Волочковой в подписи к снимку.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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