Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая отдыхает на Мальдивах, высмеяли за откровенное фото.
На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала сидя на пляже. Для съемки она выбрала возмутительный по мнению поклонников наряд - только крошечные стринги.
Вместо восхищения, фанаты набросились на Волочкову за столь пикантное фото.
"Я есть Грут", "Календарь дальнобойщика 96", "Интересно, почему Настюха на пляже живёт?? Неужели номер не оплатили?", "Продаётся как умеет", "А не пора ли ещё наказывать за пропаганду алкогольной распущенности?", "Какие-то позорные фото кузнечика... В 47 лет достаточно женщин с шикарной фигурой, но оголяться в соцсетях...это уж слишком. Тем более фигуры просто нет(извините).наличие худобы, это не наличие фигуры. Испанский стыд!", - писали недовольные поклонники Волочковой в подписи к снимку.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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