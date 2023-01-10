Из одежды - только стринги: Волочкова разделась догола посреди пляжа

Откровенно вульгарное фото Анастасии Волочковой возмутило ее поклонников.

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько дней отдыхает на Мальдивах, ошарашила поклонников новым снимком.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала только в стрингах. Грудь скандальная балерина закрыла руками.

"Карусель ярких красок", - сообщила Волочкова в подписи к публикации.

Откровенно вульгарное фото возмутило ее поклонников. Они уверены, что Волочковой не стоит публиковать такие смелые кадры. Также они посочувствовали родным и близким балерины.

Волочкова разделась на пляже / скриншот

"Ум с годами так и не пришёл, к сожалению", Я не теряю надежды, что когда-нибудь произойдет настоящее чудо и Анастасия исцелится. Это возможно лишь с Божией помощью. И все обретут счастье. Дай Бог", "Как печально за Анастасию... Но ещё более печально за её самых близких и таких уже далёких - дочку и маму... И спасти они её уже не в силах и наблюдать за тем, как ей плохо и стремительно становится всё хуже, думаю, им очень тяжело... Мне очень грустно от этого. Дочка и мама Анастасии - такие хорошие люди. За что им выпала такая доля?", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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