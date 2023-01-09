"Мужика надо": Волочкова полностью разделась, прикрывшись куском ткани

Образ Анастасии Волочковой ее поклонники назвали пошлым.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, поразила поклонников откровенными фото.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимком, на которых предстала лишь в полупрозрачной накидке.

"Время для СПА", - сообщила Волочкова в подписи к посту.

Поклонники скандальной 47-летней балерины отметили, что такой вызывающий наряд слишком пошлый даже для нее.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Мне кажется, она хочет показывать себя обнажённой, но никак не может почему-то", "Мужика ей надо", "Снимайте уже все и показываете все, как говорится, время уходит", "Страх божий", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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