Российская балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, поразила поклонников откровенными фото.
На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимком, на которых предстала лишь в полупрозрачной накидке.
"Время для СПА", - сообщила Волочкова в подписи к посту.
Поклонники скандальной 47-летней балерины отметили, что такой вызывающий наряд слишком пошлый даже для нее.
"Мне кажется, она хочет показывать себя обнажённой, но никак не может почему-то", "Мужика ей надо", "Снимайте уже все и показываете все, как говорится, время уходит", "Страх божий", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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