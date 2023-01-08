"Трудно впихнуть овалы в треугольники": Волочкова в бикини оконфузилась на Мальдивах

Анастасию Волочкову подняли на смех из-за неудачного снимка в купальнике.

Волочкова в бикини оконфузилась на Мальдивах / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая сейчас находится на Мальдивах, высмеяли за фото в купальнике.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимков в бикини, но нарвалась на критику поклонников.

"В бассейне и на качелях. (Третье фото) Как интереснее? Мне тут везде хорошо!", - похвасталась Волочкова.

Подписчики не разделили восторга одиозной балерины.

Волочкова в бикини / скриншот

"Верхняя часть купальника явно не по размеру. Из- за этого очень удешевляет образ", "Трудно впихнуть овалы в треугольники, мы понимаем", "Ну не позорьтесь уже, купите подходящий верх для купальника. Чтобы он хоть как-то сформировал красивые формы", "Анастасия, ну к чему такие ужасные провокации вашей аудитории? Вы же взрослая женщина. Вы же прекрасно понимаете что маленький лиф и откровенные позы взрослой женщине - провокация чистой воды?", "Купальник просто безобразный", - писали в комментариях под фото.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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