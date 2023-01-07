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"Главное кормилицу не испачкать": Волочкова ушла в отрыв на Мальдивах

7 января 2023, 03:13
Анастасия Волочкова расставила ноги в купальнике не по размеру и стала посмешищем.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли за шпагат во время отдыха на Мальдивах.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию фото, на котором она позировала на пляже с расставленными ногами.

"Золотые мои, как Вы там? Давайте я сразу представлю вам мой мальдивский шпагат с пляжа, даже два в этом посте", - сообщила Волочкова.

Вместо восторженных отзывов, балерине пришлось отбиваться от гневных комментариев ее подписчиков.

Волочкова на Мальдивах
Волочкова на Мальдивах / скриншот
Волочкова на Мальдивах
Волочкова на Мальдивах / скриншот

"Главное кормилицу не испачкать и не застудить", "Почему ваша подруга, которая сшила вам купальник не уточнила ваши размеры?", "Неправильный шпагат. Не до конца. Вы просто сели и широко развели ноги в стороны", "Но это не шпагат! Шпагат не грациозен, а пошлый." Я так тоже могу, сесть на песок и широко расставить ноги. Кажется кто-то обманывает публику", - писали под постом Волочковой.

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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