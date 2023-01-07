"Главное кормилицу не испачкать": Волочкова ушла в отрыв на Мальдивах

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли за шпагат во время отдыха на Мальдивах.
На своей страничке в Instagram она опубликовала серию фото, на котором она позировала на пляже с расставленными ногами.
"Золотые мои, как Вы там? Давайте я сразу представлю вам мой мальдивский шпагат с пляжа, даже два в этом посте", - сообщила Волочкова.
Вместо восторженных отзывов, балерине пришлось отбиваться от гневных комментариев ее подписчиков.
"Главное кормилицу не испачкать и не застудить", "Почему ваша подруга, которая сшила вам купальник не уточнила ваши размеры?", "Неправильный шпагат. Не до конца. Вы просто сели и широко развели ноги в стороны", "Но это не шпагат! Шпагат не грациозен, а пошлый." Я так тоже могу, сесть на песок и широко расставить ноги. Кажется кто-то обманывает публику", - писали под постом Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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