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"Ну всё, накатила!": пьяная Волочкова в тапочках опозорилась на Мальдивах

6 января 2023, 05:05
Анастасия Волочкова опубликовала видео, на котором была в нетрезвом виде.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно сообщила о грядущей свадьбе, опозорилась на отдыхе на Мальдивах.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором позировала в черном платье и домашних тапочках.

Поклонники были в шоке от несвязной речи своей любимицы.

Волочкова на Мальдивах
Волочкова на Мальдивах / скриншот

"Отдыхаете, так отдыхайте. Вот зачем себя в таком состоянии в интернет выкладывать", "Ну всё, накатила", "Под вечернее платье эти сланцы с цветами… Так безвкусно", "Мне кажется, она ездит на Мальдивы только чтобы нам показать, как красиво там, а не отдыхать", "Настенька, по-моему, Вы пьяны, ай да ладно это же отдых можно", - писали в комментариях под видео.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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