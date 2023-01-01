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"Киркорова не хватает": Волочкова с подругой стали посмешищем

1 января 2023, 04:04
Анастасия Волочкова возмутила людей своим пестрым нарядом.
Анастасия Волочкова
Волочокова с подругой стали посмешищем / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли поклонники за нелепый внешний вид.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала вместе с подругой.

"Не успела я сойти со сцены позавчера, как я уже спешу анонсировать вам наше следующее выступление с Танечкой", - сообщила Волочкова.

Поклонники не оценили образ как балерины, так и ее спутницы.

Волочкова с подругой
Волочкова с подругой / скриншот

"Киркорова не хватает", "Неужели безопасно передвигаться в такой обуви", "Барби на пенсии", "Сапоги больше чем волочкова", "Барби уже не та", "В каком цеху отшивают ей эту обувь?? Летом в пижамах, зимой на босу ногу ходулях", - писали в комментариях под постом.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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