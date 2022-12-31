"Звезда фильмов для взрослых": Волочкова показала обвисшую грудь

Поклонники в очередной раз высмеяли одиозную балерину Анастасию Волочкову.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову приняли за звезду фильма для взрослых из-за ее образа.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором позировала в свободном платье без лифчика.

Также она решила рассказать, как россиянам обойти санкции.

Поклонники в очередной раз высмеяли одеяния одиозной балерины, отметив, что одевается она дешево и безвкусно.

Волочкова / скриншот с видео

"Звезда фильмов для взрослых, не иначе. Настасья не перестанет удивлять никогда!", "Настю взломали наверное или поменяла профессию", "Многие в обсуждениях про дом её пишут, но глядя как она дёшево одевается, можно подумать что дом арендует для видео. Её прикид, особенно ходули на ногах которые она вообще не снимает, очень дёшево смотрятся, в секонд хенд и то наверное можно найти вещи которые намного дороже выглядят. Я конечно не специалист секонд Хенда, но есть знакомые которые там себе покупают вещи и очень даже супер, и не скажешь где куплено. Настя, может вам тоже в секонд сходить?", - писали в комментариях под постом.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Больше позора Волочковой: