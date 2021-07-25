Джессика из Холостяка удивила красотой в крошечном бикини на пляже

Антония Джессика / instagram.com/antoniajessica/

Участница шоу Холостяк Антония Джессика показала себя как очень милая и добрая девушка. Не удивительно, что после окончания шоу она весьма быстро нашла свою любовь

В своем Instagram она показала шикарные формы в крошечном розовом бикини на модном курорте, сделав акцент на стройных ножках и обольстительном бюсте.

"Порой совершенно неожиданно для нас Вселенная приносит новые возможности ... Главное, их замечать, и быть всегда благодарными за это", - пишет она и спрашивает, а кто бы где хотел оказаться прямо сейчас?

Антония Джессика / instagram.com/antoniajessica/

"О, я вже там, де мріяла побувати цього літа, краса неймовірна", "Очень красивая", "У Вас такой потрясающий купальник", - пишут в комментариях.

Напомним, Джессика из Холостяка нашла себе парня и впервые показала романтические фото.