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Джессика из Холостяка нашла себе парня и показала совместные фото

13 июля 2021, 17:17

Участница Холостяка 2021 Джессика через три месяца после вылета з шоу показала романтическое фото с молодым человеком.

Джессика
Джессика / instagram.com/antoniajessica/

Одна из фавориток шоу Холостяк Джессика, которая, однако, покинула шоу незадолго до финала, показала, что она нашла свою любовь. Она рассекретила ее спустя три месяца после завершения для нее романтического проекта.

Джессика нашла парня, и его зовут Дмитрий. Она показала совместное фото и рассекретила его имя и место знакомства, но не показала его страницы в соцсетях или любые другие подробности.

"Наша встреча была не случайной. Именно в тот момент, именно в этом городе мы с тобой должны были встретиться. Первый разговор над вечерним Киевом, первый танец в парке и первый поцелуй под дождем я запомню навсегда. И как мы с тобой встретились через жизнь снова", - пишет Джессика.

Она эмоциональна призналась, что почувствовала себя любимой, что ее уважают и балуют.Читайте такжеДаша Квиткова родила сына и показала трогательное фото из роддома

"Когда ты счастлив, то хочется кричать об этом на весь мир. А именно Ты делаешь меня невероятно счастливой. Каждая мелочь, каждые открытые двери, каждый комплимент, каждое выполненное мое желание и неожиданный подарок и твоя внимательность делает меня именно той слабой девушкой, которой я не позволяла себе быть. Поэтому скрывать Тебя дальше не могу. Потому что хочется кричать о том, как я тебя Люблю", - добавила она, и сказала, что не думает о том, как сложится жизнь, но ее сердце подзсказывает, что место рядом с Дмитрием.

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Джессика
Джессика с возлюбленным / instagram.com/antoniajessica/

Они побывали в Тбилиси, а на днях – в городе Гамбург. Как сообщила Джессика, Дмитрий пригласил ее в Германию на свидание.

Больше новых фото с Дмитрием Джессика не показывала, но похоже, что ее близкие уже в курсе отношений бывшей участницы Холостяка.

Напомним, Джессика покинула шоу Холостяк 2021 в 10 выпуск - 7 мая.

На постшоу Холостяк они с подругами мило обсуждали шоу, и даже прошли "экспрес-свидания", которые им устроил Гриша Решетник.

Ранее победительница Холостяк 2021 Анна Богдан обнажилась и рассказала, что ее вдохновляет.

новости шоу бизнеса Холостяк 11 сезон онлайн
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