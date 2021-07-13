Голая Анна Богдан произвела фурор и рассказала о своем вдохновении

Анна Богдан / Instagram

Бывшая жена главы ОП Владимира Зеленского, которая теперь в отношениях с украинским бизнесменом Михаилом Заливако, поделилась пикантным кадром и рассказала о своем призвании.

Анна Богда в Instagram вспомнила, что еще в школе она была самой высокой, и ей прочили карьеру модели. девушка действительно работала в модельном бизнесе в 18 лет, училась на маркетолога. Но девушка призналась, что настоящее вдохновение она получила, когда впервые путешествовала за границу. Она намекнула, что все еще ищет свое признание.

"О призвании… и страхе сделать неверный шаг. Помните тот момент, когда вы заканчивали выпускной класс, и у вас спрашивали "Кем ты хочешь быть?"… Бьюсь об заклад, у большинства потели ладошки, так как до того момента так и не определились со своим призванием. И знаете что? Это нормально", - утверждает она.

Она проиллюстрировала свою речи снимками из прошлого, оставив на первом месте обнаженный кадр, на котором Анна Богдан сидит на полу подогнув ноги так, чтобы скрыть голое тело.

Анна Богдан / Instagram

"Только пройдя путь студента-маркетолога и модели, я поняла, что именно путешествия будут вдохновлять меня на работу, движение и яркость жизни. Мне нужно было сделать несколько неверных шагов, чтобы действительно найти своё призвание. К чему я веду это всё? Не бойтесь пробовать что-то новое. Не бойтесь перемен. Не бойтесь мечтать", - просит она.

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Поклонницы стали обсуждать с ней свои профессии и работу - многие нашли свое призвание и довольны тем, чем они занимаются каждый день.

Остальные забросали ее комплиментами за обнаженное фото.

Напомним, Анна Богдан рассказала о реакции бывшего мужа на ее участие в шоу Холостяк 2021.