УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дженнифер Лопес получила в Сети на орехи из-за видео об алкоголе

Дмитрий Видоменко
5 июля 2023, 14:05 обновлено 5 июля, 14:05
39
Актриса Дженнифер Лопес попыталась оправдаться из-за запуска линейки алкогольных коктейлей. Фанаты раскритиковали звезду.
Лопес
Лопес попала в неприятную ситуацию / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

53-летнюю легендарную латиноамериканскую певицу и актрису Дженнифер Лопес раскритиковали фанаты ‒ после того, как она выложила в Instagram видео о своем опыте употребления спиртных напитков.

В ролике Лопес с улыбочкой сказала, что ей нравится "иногда выпивать коктейли". Это был ответ критикам, которые после новостей о запуске линейки алкогольных коктейлей Джей Ло, засыпали ее негативными комментариями ‒ мол, какие могут быть коктейли от записной трезвенницы.

Обращаясь к своим 248 млн фолловеров, Лопес была одета в дорогой комбинезон без рукавов. А образ дополнила парой больших солнцезащитных очков и сережек-колец, а также золотой подвеской со своими инициалами.

видео дня

"Я очень взволнована, я люблю праздничные выходные, я люблю проводить время с семьей и друзьями и выпить немного коктейлей. Я знаю, что многие люди говорили о том, что "О, она даже не пьет, что она делает с коктейлем? И, честно говоря, так было давно, я не пила", ‒ сказала Лопес.

Впрочем, фолловеры артистки не оценили ее оправданий.

"Так странно, когда она говорит об ответственном употреблении алкоголя и не озлобляется, зная, что ее муж [Бен Аффлек ‒ Главред] страдал от алкоголизма годами", "Я просто смущен тем, что она говорит об алкоголе и коктейлях, когда ее муж алкоголик ‒ который якобы выздоравливает?", "Это вообще не имеет смысла, и мне очень трудно это понять", ‒ написали они.

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.

Там пара через несколько месяцев после свадьбы купила большой особняк.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Дженнифер Лопес Бен Аффлек новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Защита АЭС и не только: Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку

Защита АЭС и не только: Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку

13:32 Украина
Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

13:28 Мир
США восторгались, КНР не поверила: Резников рассказал о реакции на сбитые "Кинжалы"

США восторгались, КНР не поверила: Резников рассказал о реакции на сбитые "Кинжалы"

12:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:52

Девушку выбросили из кафе за замечание о песнях Лепса: скандал набрал новых оборотов

14:48

Будет волонтером: Юрий Луценко уходит из ВСУ из-за инвалидности

14:42

Слово "брюки" в украинском языке: Авраменко указал на грубую ошибку

14:28

Сразу после брачной ночи: мужчина подал на развод спустя сутки после свадьбы

14:23

Денис Казанский. Гиркин признал, что Мозгового ликвидировал генерал ГРУ АлексеевВидеоблоги

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:05

Дженнифер Лопес получила в Сети на орехи из-за видео об алкоголе

13:55

Данилко решил силой омолодить свою "маму" и показал фото

13:42

Вы точно об этом не знали: девушка показала, как сделать, чтобы пыль не садилась

13:35

Взрослые и счастливые: детей Анджелины Джоли подловили на прогулкеВидео

Реклама
13:32

"Маричка и Антон развелись": Притула описал общение с проросийским Молочным

13:32

Защита АЭС и не только: Зеленский созвал срочно всех командующих на Ставку

13:28

Решение саммита НАТО в Вильнюсе удовлетворит Украину - президент Литвы

13:20

Фартовее не бывает: 4 знака зодиака, которые привлекают удачу и деньги

13:00

Отключения света уже летом: эксперт пояснил, когда ждать неприятный сюрприз

12:34

Путин испугался бунта "вагнеровцев" и сбежал из Москвы - Ходорковский

12:17

Тает на глазах: в сети затравили популярную российскую телеведущую

12:08

США восторгались, КНР не поверила: Резников рассказал о реакции на сбитые "Кинжалы"

12:02

Девушка с легкостью отмывает старые липкие банки: нужен всего 1 ингредиент

11:59

"Живет с мужчиной": в сети появилось фото взрослой дочери Волочковой

11:55

Гороскоп Таро на июль 2023: Стрельцам - победа, Скорпионам - борьба, Козерогам - деньгиВидео

Реклама
11:33

Дорофеева показала, как умилительно проводит время утром с Кацуриным

11:18

Мудрые хозяйки всегда добавляют соду в гороховый суп: зачем они так делают

11:16

Китай против: Си предупредил Путина о последствиях ядерной атаки по Украине - FT

11:04

Что нельзя класть в пиццу: 5 ингредиентов, которые вы не найдете в Италии

11:01

У защитника Азовстали "Калины" родилась дочь

10:55

Генерал Сырский спронозировал, когда закончится война России против Украины

10:50

Массированные атаки по Украине: Игнат раскрыл, почему Россия наносит удары ночью

10:32

О нем мечтали не только дети, но и взрослые: как делали молочные коктейли в СССР

10:22

Украинцы толпами судятся за повышение пенсий: в чем суть

09:59

В Черкассах от пневмонии умерла 2-летняя Аня, а лечили ее от ОРВИ: мама обвиняет врачей

09:50

ВСУ атаковали врага и закрепились на новых позициях вблизи Бахмута - ISW

09:47

Генерал-разведчик пояснил, что станет толчком для бунта КадыроваВидео

09:24

Блестит, как новое: девушка показала, как почистить потускневшее кольцоВидео

08:56

Шольц развеял слухи о недовольстве Запада контрнаступлением ВСУ

08:46

Почему россияне боятся атак украинских беспилотниковмнение

08:41

Гороскоп на завтра 6 июля 2023: Львам - долгожданная прибыль, Рыбам - мигрень

08:16

"У спецслужб РФ аллергия на Кадырова": эксперт раскрыл, кто может поддержать чеченца

08:07

"Мы осиротели": в боях под Бахмутом погиб известный ресторатор из Львова

07:54

Седокову подозревают в очередной беременности

07:25

Стало известно, кто сменит Столтенберга на посту Генсека НАТО: Байден назвал фаворита

Реклама
07:10

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти волка среди овец за 10 секунд

06:45

ВСУ смогут освободить Бахмут - Сырский

06:45

Как правильно – "торгОвельний" или "торгІвельний центр": языковед растолковал ошибку

06:20

Переговоры когда-то так или иначе состоятсямнение

05:00

"В июле будет техногенная катастрофа": астролог назвал опасные даты

04:30

Не только ЗАЭС: Путин планирует взорвать еще одну атомную станцию – эксперт

04:00

Жених Рамины Эсхакзай раскрыл подробности внезапного расставания с журналисткой

04:00

Какой сегодня праздник 5 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:30

Маломуж спрогнозировал, какие республики первыми выйдут из состава РФВидео

02:54

Россияне заложили взрывчатку: Зеленский - о вероятном теракте на ЗАЭС

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять