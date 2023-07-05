Дженнифер Лопес получила в Сети на орехи из-за видео об алкоголе

Актриса Дженнифер Лопес попыталась оправдаться из-за запуска линейки алкогольных коктейлей. Фанаты раскритиковали звезду.

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Лопес попала в неприятную ситуацию / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

53-летнюю легендарную латиноамериканскую певицу и актрису Дженнифер Лопес раскритиковали фанаты ‒ после того, как она выложила в Instagram видео о своем опыте употребления спиртных напитков.

В ролике Лопес с улыбочкой сказала, что ей нравится "иногда выпивать коктейли". Это был ответ критикам, которые после новостей о запуске линейки алкогольных коктейлей Джей Ло, засыпали ее негативными комментариями ‒ мол, какие могут быть коктейли от записной трезвенницы.

Обращаясь к своим 248 млн фолловеров, Лопес была одета в дорогой комбинезон без рукавов. А образ дополнила парой больших солнцезащитных очков и сережек-колец, а также золотой подвеской со своими инициалами.

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"Я очень взволнована, я люблю праздничные выходные, я люблю проводить время с семьей и друзьями и выпить немного коктейлей. Я знаю, что многие люди говорили о том, что "О, она даже не пьет, что она делает с коктейлем? И, честно говоря, так было давно, я не пила", ‒ сказала Лопес.

Впрочем, фолловеры артистки не оценили ее оправданий.

"Так странно, когда она говорит об ответственном употреблении алкоголя и не озлобляется, зная, что ее муж [Бен Аффлек ‒ Главред] страдал от алкоголизма годами", "Я просто смущен тем, что она говорит об алкоголе и коктейлях, когда ее муж алкоголик ‒ который якобы выздоравливает?", "Это вообще не имеет смысла, и мне очень трудно это понять", ‒ написали они.

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.

Там пара через несколько месяцев после свадьбы купила большой особняк.

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