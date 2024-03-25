Дженнифер Энистон помирилась с Брэдом Питтом после тяжелой ситуации

Звезда Голливуда Дженнифер Энистон призналась, что не держит зла на бывшего мужа, Брэда Питта, из-за тяжелого развода.

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Энистон помирилась с Питтом после тяжелого развода / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная актриса Дженнифер Энистон через много лет после развода с все-таки помирилась с Брэдом Питтом. Об этом пишет издание The News.

Сообщается, что Дженнифер и Брэд поддерживали связь друг с другом, особенно в то время, когда он переживал развод с Анджелиной Джоли (к которой он некогда и ушел от Энистон ‒ после романа на съемочной площадке фильма "Мистер и миссис Питт").

К тому же, Питт присутствовал на вечеринке по случаю юбилея Дженнифер и поддерживал ее, когда в 2016 году умерла мать актрисы Нэнси Доу.

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"Брэд связался с Джен после смерти ее матери, и она была тронута, что он знает, какое это тяжелое время. Брэд сожалеет, что не справился с завершением их брака более продуманно. Он давно извинился перед Джен, и она его простила", ‒ сказал инсайдер из окружения актрисы.

Сама Энистон говорит, что уже не хочет злиться на крах их брака с Питтом, который случился почти 20 лет назад.

"Я думаю, что очень важно прощать. Иначе это просто накапливается, как токсичные отходы. Нет ничего хуже, чем хранить обиду. Послушайте, люди могут делать непростительные вещи, но вы должны отпустить это и сказать: "Мы все люди. Мы совершаем ошибки", ‒ сказала она.

Кто такое Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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