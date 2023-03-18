Джеджула оправдался за слова про сына

Джеджула резко попросил медиа проверять достоверность информации.

Андрей Джеджула / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула, который недавно заявил, что не общается со своим сыном Даниэлем из-за политических соображений, поспешил оправдаться за свой выпад.

В частности, как пишет "Обозреватель", Джеджула резко попросил медиа проверять достоверность информации. Он также заявил, что данная ситуация его повеселила и он обсудил ее со своим сыном

"С сыном я общаюсь. С ним все хорошо. И уж точно нет никаких споров по политическим темам. Он настоящий патриот, как и его отец. С сынком мы из этой ситуации просто поржали", – сказал в видеоролике ведущий.

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Андрей Джеджула / Скриншот

Джеджула видимо не ожидал, что его слова вызовут такой резонанс. Именно поэтому, он поспешил обвинить СМИ в необъективности и быстро оправдался за свои слова.

Напомним, ранее Андрей Джеджула сделал неожиданное признание, которое касается его отношений с сыном, которому ему родила блогер и танцор Санта Димопулос. Оказалось, что Джеджула разорвал все отношения с сыном, так как он не осознает то, что случилось в Украине (война - авт.).

"Никто со мной не советовался ни разу. У меня есть свое мнение по этому поводу. Есть многие люди, которые тут находятся, в Украине. Они не говорят о своей тяжелой жизни. Есть люди за границей, но они не показывают фотографии с дорогих пляжей. Живут реальной жизнью", – заявил ведущий, имея ввиду то, что обе его бывшие не советовались с ним, когда вывозили детей за границу.

Кроме того, ранее Димопулос высказалась по поводу запроданки Ани Лорак.

"Если я не отвечаю, значит я о ней не думаю. Я предпочитаю думать о благородных, достойных, интеллектуально развитых, мудрых людях, со своим мнением, позицией. Сильных, ярких личностей, с которых можно брать пример. О пустоте лучше не думать, ведь наши мысли - это невидимые кирпичики нашего бытия", - пишет светская львица.

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