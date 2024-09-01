"Должна "беременеть" после каждого": Lida Lee ответила на слухи о беременности

Звезда впервые прокомментировала интересное положение, которое ей приписывают.

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Lida Lee новости - Лида Ли прокомментировала слухи о своей беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Украинская певица Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) недавно стала героиней пикантных сплетен - артистке приписывали тайную беременность из-за снимков с одного из ее выступлений. На фото у Лиды Ли рассмотрели небольшой животик, из-за чего по Сети моментально разлетелись слухи про ее беременность.

Певица решила, что молчать по этому поводу не стоит, и в своем блоге в Instagram прокомментировала возможное материнство. Она опубликовала ролик, в котором с наслаждением пьет воду в черном раздельном купальнике.

Затем артистка продемонстрировала абсолютно плоский животик - доказательство того, что она не ждет ребенка. То, что многие восприняли, как признаки беременности, Скорубская объяснила особенностями физиологии.

"Вот вроде и привыкла к тому, что обо мне пишут, но мимо этой новости не смогла пройти... Дорогие, мы все разные. И очень часто общество видит то, что оно хочет видеть. Слишком худая - тогда надо больше есть. Ой, у тебя такие щечки круглые стали, пора на диету! А что с животиком? Такой круглый, точно беременна... Но это все ерунда! Потому что у людей бывают разные периоды в жизни, разная физиология, а еще и представьте себе, многое зависит от ракурса. Поэтому любите себя в любой форме. И помните вы - красивы всегда, а другие пусть смотрят за собой. Поэтому если, по мнению СМИ, я должна "беременеть" после каждого стакана воды, то они устанут писать о моих детях!" - с юмором написала Lida Lee

Смотрите видео, которым Lida Lee прокомментировала слухи о своей беременности:

Кто такая Lida Lee? Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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