Елена Мозговая сменила имидж и перестала быть похожей на себя

Тяга к новым образам привела Мозговую к весьма необычному для нее эксперименту.

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Елена Мозговая новости - Елена Мозговая кардинально сменила имидж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая любит экспериментировать с образами. Она прекрасно чувствует себя в луках, которые мягко подчеркивают ее женственность, но и не боится выглядеть чуть более андрогинно: к примеру, в мае 2022 года она подстриглась практически "под ноль", и в этом виде ей был очень комфортно.

Недавно Мозговая продемонстрировала свой бьюти-эксперимент, который ошарашил даже самых давних ее подписчиков. В своем блоге в Instagram она показала новую прическу.

Так из жгучей брюнетки, которой все знают продюсера, она превратилась в русую с мягким медовым отливом. Необычный оттенок идеально лег на укороченное каре Мозговой.

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"Новый цвет, новая стрижка, новая я!" - подписала фото Елена Мозговая, явно довольная своим новым луком.

Елена Мозговая новости - Елена Мозговая кардинально сменила имидж / instagram.com/olenamozgova1

Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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