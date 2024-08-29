Афрокосы и стильная джерси: Monatik показал, каким был до большого шоу-бизнеса

Дима Монатик поделился раритетным снимком из своей хип-хоп юности.

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Монатик новости - как Monatik выглядел подростком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official

Украинский певец, участник популярных шоу и музыкальный продюсер Дмитрий Монатик свои первые шаги навстречу шоу-бизнесу совершил в танце - с юности артист увлекался брейкдансом и достиг в этом искусстве больших успехов.

Времена, когда хип-хоп занимал едва ли не самое важное место в его жизни, Монатик вспоминает с ностальгией. Недавно в своем блоге в Instagram он показал себя в подростковом возрасте в стильном образе би-боя.

"В детстве и юности я рос на хип-хоп музыке, среди которой был и Тартак. "Оля ля ля" - это композиция, которая мотивировала нас, би-боев, двигаться душой и телом", - поделился воспоминаниями артист.

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В кадре он в широких джинсах, футболке-джерси (рубашки хоккеистов - прим-редактора), с афрокосичками и с повязкой на лбу стоит на одном колене, будто готовится танцу. В комментариях поклонники Монатика пришли в восторг от его юношеского лука.

Монатик новости - как Monatik выглядел подростком / instagram.com/monatik_official

Кто такой MONATIK Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.

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