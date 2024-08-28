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Самый привлекательный артист Украины Гнатковский рассказал про жену и сыновей

Анна Подгорная
28 августа 2024, 01:30
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Актер поделился подробностями о своей семье, которой очень гордится.
Алексей Гнатковский
Алексей Гнатковский личная жизнь - кто жена Алексея Гнатковского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Украинский актер и звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский в марте 2024 года получил весьма необычное звание - по итогам голосования его определили, как самого сексуального артиста Украины по версии ежегодной премии "Золотий ліфон". При этом поклонницам таланта и харизмы Гнатковского надеяться не на что - он давно и счастливо женат.

С глубоким уважением и нежностью актер недавно рассказал в интервью для Viva! про свою супругу Ольгу. С приходом полномасштабной войны женщина направила все свои силы на помощь украинским воинам и тем, кто пострадал от российской агрессии.

"Она не актриса. Мы познакомились в институте, она также закончила политологию, работала пиарщицей в крупных компаниях, потом в банке. И на телевидении журналисткой работала. После декрета имела свой шоурум, занималась сферой моды. А сейчас, после начала полномасштабной войны, руководит благотворительным фондом: у нас есть семейный фонд, и мы его ведем. Она фактически им управляет и производит огромный объем работы – сборы для военных нужд, машины, тепловизоры. Плюс социальные разные проекты – работает с детьми, с переселенцами, с жертвами изнасилований, с матерями с женами погибших, с военными и так далее. Это огромный пласт работы", - отмечает Алексей.

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При этом его Ольге еще хватает сил выоспитывать двух сыновей от актера. Впрочем, и сам Гнатковский принимает в этом процессе активное участие, ведь имеет четкое представление о том, какими людьми он хочет видеть своих мальчиков.

"У меня двое сыновей: старшему Остапу сейчас 12 будет, а меньшему Оресту – 4. Мы все на "О": Алексей, Ольга, Остап и Орест. Папа учит прежде всего любить себя и свою страну. Они очень хорошо причастны к военной реальности, потому что у нас половина семьи воюет: их крестные дяди сейчас на фронте. Мы пережили и плен, и освобождение из плена. Мои дети хорошо об этом знают, понимают, ориентируются в ситуации и много помогают. А больше всего я учу их своим традициям, своей культуре. И учу быть людьми. По-моему, это самое важное. Самое важное, что мы должны дать детям – это образование и культура. И чтобы умели распознавать свое и чужое, ценить свое и честно относиться к себе, не обесценивая других", - поделился Алексей Гнатковский.

Кто такой Алексей Гнатковский?

Алексей Гнатковский - украинский актер кино и театра. С 2004 года служит в Ивано-Франковском национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Заслуженный артист Украины (2014). Наиболее известен благодаря роли в фильме "Довбуш" (2023). В 2023 году стал диктором Всеукраинского радиодиктанта национального единства.

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