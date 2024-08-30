Прикоснулся к легенде: Потап засветился в компании мировых знаменитостей

Украинский музыкальный продюсер и певец Потап, который сейчас живет и строит бизнес за границей, в своем блоге в Instagram поделился любопытным знакомством. Он показал снимок рядом с артистами, которых без преувеличения можно назвать музыкальными легендами.
Неизвестно где и при каких обстоятельствах, но Потап познакомился с группой Boney M - одним из главных хитмейкеров конца 70-ых. Снимок с артистами он опубликовал в соцсетях.
"Мы выступали в разные времена и на разных сценах, но легенды все еще дают жару. Диско в здании", - подписал редкий кадр Потапенко.
В комментариях его подписчики делились воспоминаниями о Boney M - кто-то танцевал под них в детстве, а кому-то даже посчастливилось увидеться с ними вживую. Многие также отметили, что Насти Каменских отчаянно не хватает на этом фото.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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