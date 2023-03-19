Долой все слухи: вот как выглядит Анастасия Заворотнюк сейчас

Пока одни полагают, что болезнь обезобразила красоту артистки Анастасии Заворотнюк, ее дочь Анна отвергает эти домыслы.

Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже на протяжении нескольких лет борется со страшной болезнью. Сейчас звездная семья совсем не появляется на светских мероприятиях и красных дорожках.

Также никто из членов семьи и звездного окружения не дают комментариев прессе о состоянии российской актрисы.

Зрители помнят брюнетку красавицей с точеной фигурой и загорелой кожей. Но, с 2019 года, когда стало известно о раке мозга Заворотнюк, в Сети не появилось ни одной разборчивой фотографии с актрисой.

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Пока одни полагают, что болезнь обезобразила красоту артистки, ее дочь Анна отвергает эти домыслы.

По словам модели, мама осталась прежней, она все та же самая красивая женщина на планете, которую она только знает.

"Как статуэточка, идеальная фигура, лицо", - написала дочь звездной актрисы в соцсетях.

Напомним, ранее стали появляться обнадеживающие прогнозы о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.

Так стало известно, что на днях "прекрасную няню" выписали из клиники после пятимесячного пребывания там. Домой ее забирал супруг, фигурист Петр Чернышев. Медицинское учреждение не стало разглашать подробности лечения артистки, однако эксперты уже предполагают, что Заворотнюк находилась на реабилитации, то есть делает первые шаги к восстановлению организма.

Ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Позже появилась новость о том, что Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью, а именно раком головного мозга, появится в новом сериале.

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