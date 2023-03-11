Дочь больной раком Заворотнюк запостила фото могильной плиты

Дочь тяжелобольной актрисы продолжает удивлять своими постами и публикациями.

Анна Заворотнюк / Instagram

Дочь смертельно больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая недавно решила покинуть свою родину - террористическое государство Россию, опубликовала фото могильной плиты.

Как оказалось, могильная плита оказалась экспонатом выставки в Дубае, который напомнил Анне о прошлых переживаниях. "Когда я только начала вести свой блог, очень обижалась на злые комментарии. Что мне только не писали, и кривая, и косая! Спустя несколько лет я начала относится к хейтерам с юмором", - призналась дочь онкобольной путинистки Заворотнюк.

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Заворотнюк_могила / Instagram

Напомним, ранее стали появляться обнадеживающие прогнозы о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.

Так стало известно, что на днях "прекрасную няню" выписали из клиники после пятимесячного пребывания там. Домой ее забирал супруг, фигурист Петр Чернышев. Медицинское учреждение не стало разглашать подробности лечения артистки, однако эксперты уже предполагают, что Заворотнюк находилась на реабилитации, то есть делает первые шаги к восстановлению организма.

Ранее стало известно, что поклонники звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк бьют тревогу из-за сообщений о том, что состояние актрисы стало хуже. В том числе, и из-за нового сообщения ее дочери, 26-летней Анны.

Позже появилась новость о том, что Заворотнюк, которая уже несколько лет борется с неизлечимой болезнью, а именно раком головного мозга, появится в новом сериале.

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