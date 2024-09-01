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Дочь Мозговой и падчерица Пономарева после каминг-аута решила исчезнуть

Анна Подгорная
1 сентября 2024, 13:32
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Зоя Мозговая отметила, что отправится на поиски себя.
Зоя Мозговая
Зоя Мозговая новости - Зоя Мозговая раскрыла планы на ближайшее будущее / коллаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna

В конце июля Зоя Мозговая, старшая дочь музыкального продюсера Елены Мозговой и падчерица певца Александра Пономарева, совершила каминг-аут. Она показала свою спутницу жизни и сообщила, что новый партнер подарил ей ощущение дома.

Родители Мозговой отреагировали по-разному: мама гордится смелостью Зои, отчим - назвал ситуацию с ее каминг-аутом "не очень комфортной историей". Сама же девушка рада, что больше нет нужды скрываться, и теперь она может жить свободной жизнью.

После признания Зоя стала реже появляться в социальных сетях. А недавно в своем блоге в Instagram и вовсе заявила, что исчезнет с радаров на 16 дней.

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Впрочем, тревожиться о судьбе звездной наследницы не стоит. Мозговая отправилась в Валенсию, Испания, где будет проходить 16-дневный ретрит.

"Я не буду на связи в течение следующих 16 дней. Начинается мой первый двухнедельный духовный ретрит – путешествие ко встрече с собой в сердце, глубине и тишине", - пишет Зоя Мозговая.

Зоя Мозговая
Зоя Мозговая новости - Зоя Мозговая раскрыла планы на ближайшее будущее / коллаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna

Кто такая Елена Мозговая?

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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