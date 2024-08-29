Демин впервые раскрыл правду про роман с Мишиной: "Почему исчезла внезапно?"

Слава Демин наконец дал четки ответ, были ли между не только дружеские отношения.

https://stars.glavred.info/demin-vpervye-raskryl-pravdu-pro-roman-s-mishinoy-pochemu-ischezla-vnezapno-10592747.html Ссылка скопирована

Слава Демин высказался про роман с Ксенией Мишиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/slavademin_official

Осенью 2023 года украинский ведущий и интервьюер Слава Демин и актриса Ксения Мишина спровоцировали слухи о романтических отношениях. Пара часто мелькала в соцсетях друг друга, и даже отдыхала вместе с детьми.

Впрочем, уже зимой Демин оставил в своем блоге в Instagram пост о том, что влюбленность мимолетна, если один из партнеров не желает ее развивать. Мишина "исчезла" из его социальной жизни, из-за чего многие подписчики шоумена решили, что это послание было адресовано именно ей. Однако открытых заявлений не делали по поводу романа ни Слава, ни Ксения.

Лишь недавно в собственном шоу Демин решил поставить точку в бесконечных вопросах о природе его отношений с актрисой. Так он впервые подтвердил, что они были близки, и он был заинтересован в серьезных отношениях, однако Ксения этот его интерес не разделила.

видео дня

"Почему Ксения Мишина исчезла из моих "сториз". Я отвечу на это так: действительно Ксения Мишина мне очень нравилась как девушка, действительно я хотел с ней серьезных отношений, действительно мы гуляли вместе и наши сыновья знакомы. Я с Платоном знаком и Влад с Ксенией знаком, и было комфортно, но отношения не сложились. Это все, что я могу сказать, потому что все же это касается не только меня, а касается еще и Ксении. Если она захочет, может тоже что-то об этом рассказать. Было бы честно сначала у нее спросить могу ли я больше рассказывать. Почему исчезла внезапно? Мы перестали видеться так часто, как до этого", - рассказал Слава Демин.

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Личная жизнь Ксении Мишиной Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Дмитрий Monatik показал, каким был до большого шоу-бизнеса - популярный шоумен поделился своим архивным снимком из периода большого увлечения хип-хоп-культурой.

Также стало известно, что "сын" Олега Винника, певец Андрей Кравченко, которого из-за сходства во внешности и репертуаре часто сравнивают с беглецом, окончательно отрекся от опального артиста.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред