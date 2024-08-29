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Демин впервые раскрыл правду про роман с Мишиной: "Почему исчезла внезапно?"

Анна Подгорная
29 августа 2024, 23:27
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Слава Демин наконец дал четки ответ, были ли между не только дружеские отношения.
Ксения Мишина, Слава Демин
Слава Демин высказался про роман с Ксенией Мишиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/slavademin_official

Осенью 2023 года украинский ведущий и интервьюер Слава Демин и актриса Ксения Мишина спровоцировали слухи о романтических отношениях. Пара часто мелькала в соцсетях друг друга, и даже отдыхала вместе с детьми.

Впрочем, уже зимой Демин оставил в своем блоге в Instagram пост о том, что влюбленность мимолетна, если один из партнеров не желает ее развивать. Мишина "исчезла" из его социальной жизни, из-за чего многие подписчики шоумена решили, что это послание было адресовано именно ей. Однако открытых заявлений не делали по поводу романа ни Слава, ни Ксения.

Лишь недавно в собственном шоу Демин решил поставить точку в бесконечных вопросах о природе его отношений с актрисой. Так он впервые подтвердил, что они были близки, и он был заинтересован в серьезных отношениях, однако Ксения этот его интерес не разделила.

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"Почему Ксения Мишина исчезла из моих "сториз". Я отвечу на это так: действительно Ксения Мишина мне очень нравилась как девушка, действительно я хотел с ней серьезных отношений, действительно мы гуляли вместе и наши сыновья знакомы. Я с Платоном знаком и Влад с Ксенией знаком, и было комфортно, но отношения не сложились. Это все, что я могу сказать, потому что все же это касается не только меня, а касается еще и Ксении. Если она захочет, может тоже что-то об этом рассказать. Было бы честно сначала у нее спросить могу ли я больше рассказывать. Почему исчезла внезапно? Мы перестали видеться так часто, как до этого", - рассказал Слава Демин.

Кто такой Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Личная жизнь Ксении Мишиной

Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

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