"Дно давно пробито": путинистку Лолиту затравили в РФ - что случилось

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическую политику Кремля, снова появилась на сцене после "отмены" из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.
Как сообщают росСМИ, путинистка выступила на VK Fest и попала в скандал. Причиной стало ее выступление с Инстасамкой, во время которого они исполнили песню Милявской "На Титанике". Как отметила Лолита, ее напарница очень нервничала, исполняя песню вживую.
Многие пользователь сети отметили, что Инстасамка ужасно поет и высказали свое возмущение в сторону Милявской.
"Это же ужас ужасный, одно дело записать на студии какой-то трек, там все подтянут, доделают, а это же вживую. Просто треш. Ну не уговаривайте нас её любить, аж уши режет";
"После отъезда Пугачёвой какие же вы все стали жалкие и убогие... Лолита, дно давно пробито, не усугубляйте такими публикациями еще хорошую память о вас";
"Певице" не стыдно? Деградация эстрады продолжается! Лолита, вам не противно?", – написали жители страны-оккупанта РФ.
Смотрите видео, как Лолита выступила с Инстасамкой:
Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, ранее Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее. Также артистка высказала свое мнение о Пугачевой, которая публично осуждает террористическую политику Кремля, и заступилась за нее.
А также предательница Лолита попала в новый скандал и теперь мошенницу, которая втянула певицу в аферу, ждет тюрьма.
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