Дмитрий Комаров отдает свой элитный "крайслер" на помощь Украине: "На всю страну лишь две таких"

Дмитрий Комаров выставил свой элитный Сhrysler Сrossfire на благотворительный аукцион для помощи Украине / instagram.com/komarovmir

Украинский путешественник, журналист, автор и телеведущий тревел-шоу Мир наизнанку и Мандруй Україною Дмитрий Комаров выставил личный автомобиль на благотворительный аукцион. Все вырученные средства он отдаст на помощь пострадавшей от войны с РФ Украине.

Таким образом Комаров решил отпраздновать свое 39-летие. Ведущий признался - девять лет назад захотел приобрести крутую "игрушку" для больших мальчиков. Тогда с рук он взял Сhrysler Сrossfire - красивый автомобиль, в котором он придумал множество сюжетов для своих передач.

Сейчас он принял решение продать "машину с историей" на благо страдающей от рашистского оккупанта Родины. Объявление об аукционе появилось на личной странице ведущего в Instagram.

"Сегодня мне 39. Война. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины. Выставляю на аукцион когда-то любимую мной "игрушку". В этой машине было придумано много сюжетов Мира наизнанку. Она появилась случайно. Как и многие "мальчики", я хотел "спортивную купешку".

Перебивайте цены. Помните - вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине. Предлагайте побольше :) Минимальную цену не устанавливаю – нужная цифра сама придет. Живите, несмотря на войну. Радуйтесь жизни. И пусть эта радость принесет пользу. Удачи!" - пишет Комаров.

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