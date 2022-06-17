Дмитрий Комаров отдает свой элитный "крайслер" на помощь Украине: "На всю страну лишь две таких"

Как хороший украинский мальчик, ведущий готов без сожаления отдать "любимую игрушку" на благо Родины.
Украинский путешественник, журналист, автор и телеведущий тревел-шоу Мир наизнанку и Мандруй Україною Дмитрий Комаров выставил личный автомобиль на благотворительный аукцион. Все вырученные средства он отдаст на помощь пострадавшей от войны с РФ Украине.
Таким образом Комаров решил отпраздновать свое 39-летие. Ведущий признался - девять лет назад захотел приобрести крутую "игрушку" для больших мальчиков. Тогда с рук он взял Сhrysler Сrossfire - красивый автомобиль, в котором он придумал множество сюжетов для своих передач.
Сейчас он принял решение продать "машину с историей" на благо страдающей от рашистского оккупанта Родины. Объявление об аукционе появилось на личной странице ведущего в Instagram.
"Сегодня мне 39. Война. Хочу использовать эту дату с пользой для Украины. Выставляю на аукцион когда-то любимую мной "игрушку". В этой машине было придумано много сюжетов Мира наизнанку. Она появилась случайно. Как и многие "мальчики", я хотел "спортивную купешку".
Перебивайте цены. Помните - вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине. Предлагайте побольше :) Минимальную цену не устанавливаю – нужная цифра сама придет. Живите, несмотря на войну. Радуйтесь жизни. И пусть эта радость принесет пользу. Удачи!" - пишет Комаров.
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