Покровский назвал концерты в Крыму ошибкой

Покровский поддерживает Ураину/ Скриншот YouTube

Лидер популярной российской рок-группы "Ногу свело!", которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину выпустила песню под названием "Украина", Максим Покровский признал, что выступления коллектива в аннексированном Крыму в 2015-2016 годах были ошибкой.

Кстати, певец за это попал в базу "Миротворец". По словам музыканта, тогда он не понимал, что нарушает закон Украины, но ответственности с себя за это не снимает.

"Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал", – подчеркнул артист в интервью для "Радио НВ". Покровский заявил, что после попадания на сайт "Миротворец" группа "Ногу свело!" больше не ездила в аннексированный Крым.

"Я не понимал. В Украине существует закон на эту тему. Незнание закона не освобождает от ответственности, которую я по факту понес – моя нога не ступала на украинскую землю ровно столько, сколько предусмотрено украинским законом... Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал. С тех пор мы столько раз отказались от концертов в Крыму. Мы сказали: "С удовольствием примем участие в концертах в Крыму, если пересечем границу согласно закону Украины". И это важный момент, потому что, насколько я понимаю, мы нарушили закон не тем, что выступали там, а тем, что неправильно пересекли границу"... Это была ошибка и мы за нее ответили", – добавляет Покровский.

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Отметим, недавно "Ногу свело!" презентовали трек под названием "Украина" и клип к нему. В припеве фигурируют слова: "Украина – моя вторая половина". Покровский объяснил, что у этой строчки есть два смысла: один связан с его родословной, второй – с тем, как он относится к нашей стране.

"В самом Днепре проживают мои родственники. Моя мама – украинка... Там у нас была большая семья, много родных. Еще задолго до войны у моей семьи не самая веселая история и это очень-очень личное. Я сейчас общаюсь со своей тетей оттуда. Она пишет: "Хочу спать, надоели тревоги, но мы победим"... Я постоянно говорю о том, что эта песня очень личная. Если не распространять на меня, то второй половиной называют любимого человека, к которому испытывают максимально нежные и преданные чувства", – поделился музыкант.