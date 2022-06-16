Чуть ниже спины у него написано "родина": Галкин высмеял Путина, чем вызвал овации зала

Галкин высмеял Путина, чем вызвал овации зала / скриншот

Российски комик и шоумен Максим Галкин, который сейчас гастролирует по Израилю, метко высмеял Владимира Путина.

Во время своего выступления Галкин предложил идею памятника российскому диктатору.

"Ему надо поставить такой памятник в Москве… Метров 300! Чтобы Церетели отлил в бронзе, он давно не отливал. Чтобы подводна лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе ЛАДА "Калина", на ЛАДЕ "Калине" стоит Путин в кимоно и хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой - журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано "родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над ними золотая надпись "нравится, не нравится - терпи меня красавица", - рассказал Галкин, чем вызвал овации в зале.

Ранее муж Аллы Пугачевой высмеял кремлевских пропагандистов. В Сети появилось видео, как Галкин смеется с Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, которые называют его предателем Родины из-за антивоенной позиции.

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