ДиКаприо застукали на яхте с шикарной блондинкой в тигровом бикини

Голливудский актер проводит летние каникулы с красивыми девушками-моделями.

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Леонардо Дикаприо отдохнул на яхте / Коллаж Главред, фото Instagram/arabellachi, leonardodicaprio

Актера Леонардо ДиКаприо заметили во время очередного яхтенного дня на Форментере, Испания. На этот раз к нему присоединилась звезда реалити-шоу "Острова любви" Арабелла Чи.

48-летний ДиКаприо и 32-летняя звезда реалити-шоу в бикини грелись на солнце, путешествуя по сверкающему Средиземному морю со своим близким другом Тоби Магуайром, редактором британского Vogue Эдвардом Эннифулом и другими друзьями.

Изданию Page Six стало известно, что ДиКаприо и девушка являються просто друзьями. Издание сообщает, что ДиКаприо вел себя сдержанно, надев кепку и надвинув ее на лицо, чтобы скрыться либо от палящего солнца, либо от папарацци.

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Он был одет в белую футболку, шорты цвета хаки и белые кроссовки.

Между тем, Чи была великолепна в бикини с леопардовым принтом и подходящем прозрачном саронге на талии. Она дополнила образ солнцезащитными очками, белыми сандалиями и серебряной кожаной мини-сумкой.

Красавица-блондинка наслаждалась собой на палубе массивного плавучего корабля, демонстрируя свои изгибы и ныряя в воду в едва заметном купальнике-стрингах.

Напомним, недавно любвеобильному актеру стали приписывать отношения с 28-летней британской телеведущей Майей Джама. Сам ДиКаприо про это предпочитает по-джентльменски молчать, что подогревает еще больший интерес у фанатов.

Напомним, ранее стало известно о том, что буквально на следующий день после того, как ДиКаприо расстался со своей девушкой Камиллой Морроне, вспыла информация о новой пассии голливудской звезды. Ею оказалась модель из Украины Мария Береговая.

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