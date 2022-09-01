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ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно

1 сентября 2022, 13:47

Украинка в свои 22 года уже побывала замужем. На этот раз она стала избранницей ДиКаприо.

ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно
Мария Береговая. Фото Instagram

Буквально на следующий день после того, как стало известно о том, что Леонардо ДиКаприо расстался со своей девушкой Камиллой Морроне, вспыла информация о новой пассии голливудской звезды. Ею оказалась модель из Украины Мария Береговая.

Кстати, оказалось, что парочка была замечена и раньше в Сан-Тропе.

Что известно о Марии Береговой?

Таинственная 22-летняя девушка была запечатлена на вечеринке с Леонардо ДиКаприо в Сен-Тропе примерно в то же время, когда она начала использовать свою девичью фамилию Береговая. Случилось это сразу после развода с мужем, чей дед был приспешником полковника Муаммара Каддафи.

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ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно
Мария Береговая. Instagram

Мария Береговая улетела на юг Франции после расставания со своим мужем, 30-летним Ахмедом Масудом Абдельхафидом.

ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно
Береговая и ее бывший муж/ GC Images

Ее бывший супруг Абдельхафид, как пишет The Daily Mail, управляющий империей недвижимости и моды в Монако, является внуком министра внутренних дел и верным слугой безжалостного деспота Каддафи.

Масуд Абдельхафид был назван "правой рукой" и "ходячей энциклопедией" ливийского диктатора Каддафи.

После того, как Каддафи был свергнут и убит, Масуд-старший бежал в Каир, где, как сообщается, умер от болезни в 2015 году.

Кстати, брат Абдельхафида, 32-летний Масуд, женился на россиянке Анастасии Фукс. Свадьба прошла на Французской Ривьере с платьем за 5000 долларов в 2016 году. Неясно, вместе ли пара до сих пор, но Фукс — дочь и наследница Павла Фукса, крупного девелоперского магната в Москве и близкого к террористу номер один Путину.

Берегова выросла в Швейцарии, посещая частную школу-интернат, но в настоящее время живет в Лондоне, где учится, чтобы возглавить семейное фармацевтическое предприятие.

ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно

В июле Береговая опубликовала несколько потрясающих фотографий в Сен-Тропе, а также продемонстрировала свой роскошный номер на вилле Belrose стоимостью 1220 долларов за ночь.

Она была запечатлена в облегающем черном мини-платье Noma Kamali за 150 долларов в сочетании с серебряными туфлями Mach & Mach за 1100 долларов.

ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно
Фото The Daily Mail

Береговая шла с важным видом позади звезды, когда они садились на роскошную яхту, выставляя напоказ свою фигуру. Неясно, когда был согласован развод с ее мужем и было ли урегулирование, но считается, что оно было заключено в Монако, где пара жила.

Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.

По информации Page Six, источники подтвердили расставание, но причину расставания не назвали.

В последний раз 47-летний ДиКаприо и 25-летняя Морроне фотографировались вместе на выходных 4 июля. Звезда "Титаника" и фотомодель были замечены во время прогулки по пляжу со своими собаками в Малибу, штат Калифорния.

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