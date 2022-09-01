ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно

Украинка в свои 22 года уже побывала замужем. На этот раз она стала избранницей ДиКаприо.
Буквально на следующий день после того, как стало известно о том, что Леонардо ДиКаприо расстался со своей девушкой Камиллой Морроне, вспыла информация о новой пассии голливудской звезды. Ею оказалась модель из Украины Мария Береговая.
Кстати, оказалось, что парочка была замечена и раньше в Сан-Тропе.
Что известно о Марии Береговой?
Таинственная 22-летняя девушка была запечатлена на вечеринке с Леонардо ДиКаприо в Сен-Тропе примерно в то же время, когда она начала использовать свою девичью фамилию Береговая. Случилось это сразу после развода с мужем, чей дед был приспешником полковника Муаммара Каддафи.
Мария Береговая улетела на юг Франции после расставания со своим мужем, 30-летним Ахмедом Масудом Абдельхафидом.
Ее бывший супруг Абдельхафид, как пишет The Daily Mail, управляющий империей недвижимости и моды в Монако, является внуком министра внутренних дел и верным слугой безжалостного деспота Каддафи.
Масуд Абдельхафид был назван "правой рукой" и "ходячей энциклопедией" ливийского диктатора Каддафи.
После того, как Каддафи был свергнут и убит, Масуд-старший бежал в Каир, где, как сообщается, умер от болезни в 2015 году.
Кстати, брат Абдельхафида, 32-летний Масуд, женился на россиянке Анастасии Фукс. Свадьба прошла на Французской Ривьере с платьем за 5000 долларов в 2016 году. Неясно, вместе ли пара до сих пор, но Фукс — дочь и наследница Павла Фукса, крупного девелоперского магната в Москве и близкого к террористу номер один Путину.
Берегова выросла в Швейцарии, посещая частную школу-интернат, но в настоящее время живет в Лондоне, где учится, чтобы возглавить семейное фармацевтическое предприятие.
В июле Береговая опубликовала несколько потрясающих фотографий в Сен-Тропе, а также продемонстрировала свой роскошный номер на вилле Belrose стоимостью 1220 долларов за ночь.
Она была запечатлена в облегающем черном мини-платье Noma Kamali за 150 долларов в сочетании с серебряными туфлями Mach & Mach за 1100 долларов.
Береговая шла с важным видом позади звезды, когда они садились на роскошную яхту, выставляя напоказ свою фигуру. Неясно, когда был согласован развод с ее мужем и было ли урегулирование, но считается, что оно было заключено в Монако, где пара жила.
Напомним, ранее Леонардо ДиКаприо расстался со своей подругой, с которой он был вместе 4 года - Камиллой Морроне.
По информации Page Six, источники подтвердили расставание, но причину расставания не назвали.
В последний раз 47-летний ДиКаприо и 25-летняя Морроне фотографировались вместе на выходных 4 июля. Звезда "Титаника" и фотомодель были замечены во время прогулки по пляжу со своими собаками в Малибу, штат Калифорния.
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