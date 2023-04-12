Вероятная девушка Леонардо ДиКаприо прокомментировала роман с актером

Майя Джама рассказала правду про отношения с главным плейбоем Голливуда.

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Майя Джама ответила на слухи про ее роман с Леонардо ДиКаприо / instagram.com/mayajama

Актерский талант Леонардо ДиКаприо силен и непробиваем, но у самого артиста есть одна слабость - красивые женщины. Лео предпочитает девушек модельной внешности, вроде Жизель Бюндхен и Джиджи Хадид, и все еще не готов остепениться - в свои 48 лет он ни разу не был женат, а его романы неизменно попадают на первые строки таблоидов.

Недавно любвеобильному актеру стали приписывать отношения с 28-летней британской телеведущей Майей Джама. Сам ДиКаприо про это предпочитает по-джентльменски молчать, что подогревает еще больший интерес у фанатов.

В то же время Майя дала новую пищу для сплетен - она появилась на публике с кулоном на котором было написано слово "Лео". Папарацци тут же рассмотрели в этом подтверждение романа между Джама и ДиКаприо.

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Однако ведущая оказалась не из робкого десятка, и, в отличие от своего предполагаемого любовника, молчать не стала. На своей странице в Twitter она рассказала, что на самом деле происходит между ней и голливудским плейбоем.

"Я занималась своими делами в отпуске и решила, что больше не буду отвечать/обращать внимание ни на какие глупые истории. Но вам стоит остановиться сейчас. Это (кулон - прим. редактора) буквально мой знак зодиака (Leo - сокращенное имя Леонардо и название знака зодиака Лев на латыни - прим. редактора). Мы не встречаемся. Пожалуйста, давайте закончим это", - написала она.

I’ve been minding my business on holiday & said I wouldn’t respond/pay attention to any of the silly stories anymore but you need to stop now, that is literally my star sign. We are not dating. Move on please https://t.co/p5vTTpSiWz — Maya Jama (@MayaJama) April 11, 2023

Ранее стало известно, что американская актриса, двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", Хилари Суонк в возрасте 48 лет впервые стала мамой.

Также появилась новость о том, что певица и 12-кратный лауреат премии "Грэмми" Тейлор Свифт рассталась с бойфрендом-актером после 6 лет романтических отношений.

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