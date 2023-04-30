Делят вместе опеку: ДиКаприо встречается с бывшей возлюбленной Камилой Морроне

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо имеет репутацию неисправимого холостяка с особой страстью к молоденьким моделям. Не удивительно, что в начале 2018 года его взгляд пал на американскую модель Камилу Морроне, с которой состоял в отношениях целых пять лет.
Летом 2022 года стало известно, что пара рассталась. С тех пор ДиКаприо уже приписывали романы с Джиджи Хадид и украинской моделью Марией Береговой. Тем не менее инсайдер сообщил DailyMail, что Лео продолжает регулярно общаться с Морроне.
Такая трогательная преданность, впрочем, не связана с нежными чувствами актера к бывшей возлюбленной. Выяснилось, что за пять лет отношений он и Морроне стали родителями для приемыша, и ДиКаприо делит с моделью опеку над ним.
Речь идет о щенке по имени Салли, которую пара взяла на воспитание, когда еще была вместе. После расставания Салли осталась с Камилой, а Лео регулярно навещает их.
"У них прекрасные отношения, они постоянно видятся друг с другом, потому что делят опеку над своей собакой", - сообщает инсайдер, акцентируя внимание на том, что ДиКаприо и Морроне действительно остались друзьями. Дескать, их романтические отношения исчерпали себя из-за разницы поколений - Лео старше Камиллу на 23 года.
Смотрите видеорепортаж про все любовные увлечения главного голливудского ловеласа Леонардо ДиКаприо:
Ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.
Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.
Другие новости: