Делят вместе опеку: ДиКаприо встречается с бывшей возлюбленной Камилой Морроне

Со своими избранницами ДиКаприо расстается, едва им стукнет 25. Но Морроне стала исключением.

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Камила Морроне и Леонардо ДиКаприо продолжают регулярно видеться после расставания / instagram.com/camilamorrone, ua.depositphotos.com

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо имеет репутацию неисправимого холостяка с особой страстью к молоденьким моделям. Не удивительно, что в начале 2018 года его взгляд пал на американскую модель Камилу Морроне, с которой состоял в отношениях целых пять лет.

Летом 2022 года стало известно, что пара рассталась. С тех пор ДиКаприо уже приписывали романы с Джиджи Хадид и украинской моделью Марией Береговой. Тем не менее инсайдер сообщил DailyMail, что Лео продолжает регулярно общаться с Морроне.

Такая трогательная преданность, впрочем, не связана с нежными чувствами актера к бывшей возлюбленной. Выяснилось, что за пять лет отношений он и Морроне стали родителями для приемыша, и ДиКаприо делит с моделью опеку над ним.

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Речь идет о щенке по имени Салли, которую пара взяла на воспитание, когда еще была вместе. После расставания Салли осталась с Камилой, а Лео регулярно навещает их.

"У них прекрасные отношения, они постоянно видятся друг с другом, потому что делят опеку над своей собакой", - сообщает инсайдер, акцентируя внимание на том, что ДиКаприо и Морроне действительно остались друзьями. Дескать, их романтические отношения исчерпали себя из-за разницы поколений - Лео старше Камиллу на 23 года.

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