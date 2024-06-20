"Дети гибнут, а вы играете в Микки Мауса": Гросу "получила на орехи" в Сети

Известная украинская поп-певица Алина Гросу поехала с супругом отдыхать за границу ‒ в том числе в парк развлечений Диснейленд. Снимками из путешествия артистка поделилась в Instagram.
"Не так часто можно встретить сказку в нашей жизни и мгновение побыть ребенком. Спасибо за этот короткий миг мужу. Потому что дальше нас снова понесет взрослая жизнь в работу, заботы, переживания, хлопоты и проблемы", — написала Гросу.
Естественно, певица из-за таких фото нарвалась на хейт в Сети.
"Алина не обижайтесь, но у нас дети гибнут, а вы играете в Микки Мауса", ‒ гневно написала пользовательница.
Впрочем, Гросу не полезла за ответом в карман.
"Обижаюсь, потому что только что собрала средства для детей, которые потеряли родителей, и помогаю, чем могу постоянно, особенно детям, чтобы все чувствовали любовь и поддержку. И, наверное, после этого у меня есть хотя бы три дня на свою улыбку. Я не закрываю глаза на проблемы, но имею право на личную жизнь. Могу ее не выкладывать, но это будет не честно ", — написала комментарий певица.
Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
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Отметим, Алину Гросу фанаты засыпают вопросами ‒ почему же она скрывает лицо нового возлюбленного. Исполнительница нашла, что ответить. Гросу с юмором отметила, что "муж некрещенный", таким образом намекнув, что боится сглазить их отношения.
А также фанаты Алины Гросу уже поспешили решить, что новым мужем певицы стал ее экс-бойфренд россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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