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Дерзкий Дэвид Бэкхем показал шикарный пресс в бассейне

Алена Кюпели
14 марта 2024, 22:42
Бывший футболист радует поклонниц все еще горячими фото.
Дэвид Бекхэм по-прежнему в шикарной форме
Дэвид Бекхэм по-прежнему в шикарной форме / Коллаж Главред, фото Instagram/davidbeckham

Дэвид Бекхэм продемонстрировал свой впечатляющий пресс, снимаясь для рекламы очков своей новой коллекции.

Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, бывший футболист, 48 лет, позировал без рубашки, чтобы рекламировать выпуск коллекции.

Дэвид выставил напоказ свое шикарное телосложение, греясь на солнышке, в дерзкой фотосессии, сделанной фотографом Мэтью Бруксом на Ибице.

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На одном из кадров селебрити надел черные очки в толстой оправе и синюю расстегнутую рубашку, которая подчеркнула его подтянутую грудь.

Еще один дерзкий кадр: мокрый Дэвид вылезает из бассейна, одетый в белую расстегнутую рубашку, демонстрируя свой пресс и татуировки на всеобщее обозрение.

а третьей фотографии он позирует на фоне идиллического итальянского морского пейзажа, наслаждаясь кофе, в кружевной белой рубашке и очках без оправы.

Фото можно посмотреть тут

Напомним, ранее дизайнер и певица Виктория Бекхэм получила "полный перелом" стопы после того, как недавно упала во время тренировки. 49-летняя модельер недавно рассказала, что ее День святого Валентина начался неудачно, когда она упала в тренажерном зале и травмировала ногу.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу сплетен и досужих сплетен.

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Дэвид Бекхэм новости шоу бизнеса
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