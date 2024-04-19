"Делает нас счастливыми": Светлана Тарабарова показала младшую дочь в ее день рождения

Украинская певица Светлана Тарабарова сообщила подписчикам о празднике в ее семье – дочери Полине исполнился один год. Артистка показала милейшие кадры своей малышки.
На своей странице в соцсетях Светлана опубликовала кадры, на которых видно, как подросла Полина. Также на фотографиях ее дочь позирует в окружении родителей, брата и сестры.
"С первым днем рождения, крошка Полина. Твоя улыбка делает нас счастливыми. Чувствуй нашу любовь – она в каждом мгновении. Друзья, спасибо за поздравление", – написала Тарабарова.
Подписчики и друзья певицы, конечно же, написали множество восхитительных комментариев и поздравили девочку.
"Поздравляем! Полиночку, Марию и Ивана целуйте и обнимайте и от нас! Суперсемейство! Доченьке хорошей судьбы!" – написала Наталка Карпа;
"Поздравляю. Желаю счастливой судьбы!" – пожелала Валентина Хамайко;
"Поздравляю маленькую звездочку. Пусть будет самой счастливой";
"Искренние поздравления, пусть дочь будет счастлива, здорова и живет под мирным небом", - также отметили поклонники звезды.
Кто такая Светлана Тарабарова?
Светлана Тарабарова — украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса, обладательница национальной музыкальной премии "Песня года 2014", номинант национальных музыкальных премий. Бывшая солистка поп-группы Real O.
Светлана Тарабарова - последние новости по теме
Отметим, недавно Светлана Тарабарова вызвала гнев пользователей Сети. Звезда опубликовала домашние фото с сыном Иваном, дочерью Марией и со своей кумой, телеведущей Соломией Витвицкой. Чем, по непонятным причинам, разгневала некоторых подписчиков.
А также ранее Светлана Тарабарова показала, как проводит вечера с детьми и мамой. В декабре 2022 года певице удалось забрать родителей из Херсона.
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