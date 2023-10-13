Тарабарова рассекретила свои заработки

Артистка поделилась своими настоящими доходами, а также о том, что потеряла.

https://stars.glavred.info/tarabarova-rassekretila-svoi-zarabotki-10508014.html Ссылка скопирована

Светлана Тарабарова откровенно рассказала о личных финансах, Коллаж Главред, фото Instagram/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о том, как потеряла свои привычные доходы и бизнес, а также раскрыла сумму, которую зарабатывает сейчас.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

По словам Тарабаровой, если бы не война, то украинские артисты могли бы зарабатывать в несколько раз больше.

видео дня

"Пивоваров, Монатик могли бы зарабатывать сотни тысяч долларов. Летом начали просыпаться. Несмотря ни на что, есть у кого-то дни рождения, какая-то корпоративная история. Не много, но есть. 2-3 тысячи долларов в месяц есть, да, конечно. На Spotify начали подниматься просмотры", – поделилась Тарабарова своими заработками.

Артистка также поделилась информацией о том, сколько она тратит в месяц.

"Цифра всегда разная. Бывает, идем в долг, тогда помогают друзья, а бывает, идем в плюс. Но тогда отдаем еще долги. Бывают классные месяцы. Для нормальной жизни наверняка 1,5-2 тысячи долларов. Но это много. Я считаю. два садика, зарплату няне. Еще есть много расходов. У нас есть команда, это заработная плата людей. Надо много, поэтому и не выходим в плюс нормально", - пояснила Тарабарова.

Напомним, ранее известная украинская поп-певица Светлана Тарабарова вызвала гнев пользователей Сети. Скандальный пост появился накануне в ее Instagram-профиле.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.