"Хватит вам рожать": Тарабарова столкнулась с жестким хейтом в Сети из-за беременности

Украинская певица Светлана Тарабарова внезапно столкнулась с довольно жестким хейтом перед родами.

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Алиса Тарабарова / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Светлана Тарабарова (которая сейчас беременна третьим ребенком на позднем сроке) вызвала гнев пользователей Сети. Скандальный пост появился накануне в ее Instagram-профиле.

Звезда опубликовала домашние фото с сыном Иваном, дочерью Марией и со своей кумой, телеведущей Соломией Витвицкой. Чем, по непонятным причинам, разгневала некоторых подписчиков.

"Скоро с мужем поедут жить за бугор, вот увидите. Поэтому и третьего сделали", "Мне кажется, что она всегда беременна. Сколько у нее детей?" "Детки все на маму не похожи", "Зачем языки показывать? Это некрасиво", "Только потом не скулите, что детей много, денег не хватает", "Вы так потолстели, что это жесть. Хватит вам рожать, возраст уже берет свое", "Сочувствую. Вы уже как инкубатор", "Тарабарова как кошка", – говорится в некоторых комментариях.

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Сама артистка также не сдержалась и жестко ответила хейтерам.

"Друзья, если честно, я просто в шоке. Я никогда с таким не сталкивалась и хочу за это вас поблагодарить, моя светлая Insta-семья. Я даже не представляю, что переживают люди, которым пишут хейт. А вы – девушки, комментаторы – не переживайте. Я спокойно рожу, похудею и буду счастлива, потому что внутри меня нет злобы и гнили. Я вам сочувствую искренне", – написала Тарабарова.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

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