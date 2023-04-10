УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Хватит вам рожать": Тарабарова столкнулась с жестким хейтом в Сети из-за беременности

Дмитрий Видоменко
10 апреля 2023, 17:05 обновлено 10 апреля, 17:05
186
Украинская певица Светлана Тарабарова внезапно столкнулась с довольно жестким хейтом перед родами.
Тарабарова
Алиса Тарабарова / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица Светлана Тарабарова (которая сейчас беременна третьим ребенком на позднем сроке) вызвала гнев пользователей Сети. Скандальный пост появился накануне в ее Instagram-профиле.

Звезда опубликовала домашние фото с сыном Иваном, дочерью Марией и со своей кумой, телеведущей Соломией Витвицкой. Чем, по непонятным причинам, разгневала некоторых подписчиков.

"Скоро с мужем поедут жить за бугор, вот увидите. Поэтому и третьего сделали", "Мне кажется, что она всегда беременна. Сколько у нее детей?" "Детки все на маму не похожи", "Зачем языки показывать? Это некрасиво", "Только потом не скулите, что детей много, денег не хватает", "Вы так потолстели, что это жесть. Хватит вам рожать, возраст уже берет свое", "Сочувствую. Вы уже как инкубатор", "Тарабарова как кошка", – говорится в некоторых комментариях.

видео дня
Скриншоты
Скриншоты

Сама артистка также не сдержалась и жестко ответила хейтерам.

"Друзья, если честно, я просто в шоке. Я никогда с таким не сталкивалась и хочу за это вас поблагодарить, моя светлая Insta-семья. Я даже не представляю, что переживают люди, которым пишут хейт. А вы – девушки, комментаторы – не переживайте. Я спокойно рожу, похудею и буду счастлива, потому что внутри меня нет злобы и гнили. Я вам сочувствую искренне", – написала Тарабарова.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

Другие новости по теме:

Instagram Светлана Тарабарова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военных

Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военных

17:26 Украина
В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронами

В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронами

17:03 Украина
"Путин исчерпал свой лимит времени": Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войне

"Путин исчерпал свой лимит времени": Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войне

16:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:45

"Идут лучшие": в тяжелых боях за Украину погиб молодой защитник Артур Асадов

17:26

Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военныхВидео

17:05

"Хватит вам рожать": Тарабарова столкнулась с жестким хейтом в Сети из-за беременностиВидео

17:03

В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронамиВидео

16:55

Легкий салат на Пасху 2023 вместо Оливье: рецепт давно забытого блюда, который стоит копейкиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:45

Как за 10 минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицыВидео

16:26

Какой чай нельзя пить перед сном и какой можно: любопытные сведения о напитках

16:17

Человек без родины: бывшая Cтупки удивила примитивным высказыванием

16:05

"Путин исчерпал свой лимит времени": Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войнеВидео

Реклама
15:54

"Надеюсь, не украдут": Топольский впервые показал свою девушкуВидео

15:22

РФ едва не сбила разведывательный самолет Британии: одно событие могло втянуть НАТО в войну – WPВидео

15:21

Выплаты 30 тысяч гривен военным снова вернули: все подробностиВидео

15:14

Умер член группы ABBA Лассе ВелландерВидео

15:00

Отмена брони от мобилизации: в Кабмине рассказали, в каких случаях ее аннулируютВидео

14:58

Страстная неделя 2023: 5 самых строгих запретов в году перед Пасхой, которые никогда не нарушалиВидео

14:31

Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочийВидео актуально

14:29

Громыхало и взрывалось: у Авдеевки ВСУ уничтожили систему ПВО и Ми-24 РФВидео

14:12

"Малышка на миллион" 48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой

13:55

Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальнеВидео

13:37

Как выглядит единственная дочь пресс-атташе РФ, путинистки ЗахаровойВидео

Реклама
13:28

Заработала сотни тысяч долларов: бывшая жена Путина обогатилась на войне c Украиной

13:20

Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

12:35

Пересчитали пенсии: кто из украинцев получит доплату в 1,2 тысячи грнВидео

12:13

Больше не прячется: Паперная блеснула на красной дорожке в РФ и возобновляет выходы в свет

12:05

Два дрона получили защитники Авдеевки при содействии Favbet Foundation

11:59

"Слив" документов Пентагона: фронтовая ПВО Украины истощится в мае — в ВСУ ответили

11:42

"Утечка" документов Пентагона: США шпионили за Зеленским - CNNВидео

11:39

Гороскоп Таро на май 2023: Ракам - рост доходов, Львам - болезнь, Девам - сюрпризВидео

10:47

Отправлять воевать на Донбасс вместо отбывания срока: росСМИ раскрыли новый план оккупантовВидео

10:45

Военного назвали коллаборантом: на Николаевщине боец ВСУ потребовал снять флаг Украины с магазинаВидео

10:26

Гороскоп на сегодня 10 апреля 2023: Тельцам – неприятности, Близнецам - удачаВидео

10:19

В Бахмуте оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли - СырскийВидео

09:46

"Все новости - пропаганда": Маск отказался удалят пост Медведева об "исчезновении Украины"Видео

09:35

У Байдена дело Трампа раскрутят "на полную катушку": экс-глава МИД раскрыл сценарийВидео

09:20

Под Бахмутом погиб 34-летний военный, который защищал Украину с 2014 года

09:03

Кого не могут принудительно мобилизовать в ряды ВСУ и кто может получить отсрочку: полный переченьВидео

08:31

На Хмельнитчине произошли столкновения: УПЦ МП блокирует переход храма в ПЦУВидео

08:22

"Ситуация изменится в обратную сторону": Пригожин испугался контрнаступления ВСУ и призвал закрыть границы РФ

07:42

РФ могут предложить переговоры: у Зеленского раскрыли сценарий освобождения Крыма

07:41

Астрологические вершины высокой кухни: топ-5 лучших поваров по знаку зодиака

Реклама
07:23

"Утечка" из Пентагона: "слитые" документы о планах США и НАТО могут быть подделкой - Reuters

06:44

Украина изменила некоторые свои военные планы из-за утечки Пентагона - CNN

06:22

Украина уже является членом НАТОмнение

04:00

Никакого статуса "автономной республики": Свитан рассказал, что будет с КрымомВидео

03:20

Сочное мясо, которое тает во рту: рецепт бесподобно вкусного блюда на Пасху - нужно добавить 1 фруктВидео

02:33

Чем вы привлекаете людей: простой тест за секунду расскажет о скрытых достоинствах

02:00

Не оптическая иллюзия, а полное обнажение: Хэлли Берри показала дерзкий кадр на балконеВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, как ВСУ будут делать контрнаступление в КрымуВидео

00:51

Зачем в Великий понедельник выбрасывали из дома все зеркала: приметы 10 апреля и что нельзя делатьВидео

09 апреля, воскресенье
23:18

Украине передадут системы ПВО Patriot и Samp-T: в ВСУ рассказали о сроках

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять