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Де Ниро показал фанатам новую возлюбленную и новорожденную дочь от нее

Дмитрий Видоменко
12 мая 2023, 16:59 обновлено 12 мая, 16:59
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Как говорит артист, дочь он вместе с возлюбленной, 45-летней актрисой и тренером по боевым искусствам Тиффани Чен, назвал Джиа-Вирджиния.
Де Ниро, детская рука
Роберт Де Ниро / коллаж Главред, скриншот из видео и Toshiyuki IMAI / flickr.com

79-летний легендарный американский актер Роберт Де Ниро недавно уже в седьмой раз стал отцом. И в эфире американского телевидения признался, что его новый ребенок – девочка, сообщает британское издание Independent.

Как говорит артист, дочь он вместе с возлюбленной, 45-летней актрисой и тренером по боевым искусствам Тиффани Чен, назвал Джиа-Вирджиния.

Де Ниро не стал долго держать поклонников в неведении и показал в эфире фото младенца. И сказал, что они с возлюбленной очень счастливы и давно хотели завести ребенка.

видео дня
Дочь Де Ниро

Интересно, что разница в возврасте между первой дочерью актера − Дреной от его первой жены Дайанн Эбботт − и Джией Вирджинией составляет, ни много ни мало, 55 лет. Также у него есть сын Рафаэль (46 лет), Эллиот (25 лет), близнецы Аарон и Джулиан (27 лет) и дочь Хелен (11 лет). Достоверно известно, что Де Ниро был дважды женат. Но до сих пор неизвестно, состоит ли он в официальном браке с 45-летней Чен.

Напомним, ранее Рэдклифф и Дарк начали встречаться более десяти лет назад. Они познакомились в 2012 году ‒ после совместной работы на съемках биографической драмы "Убей своих любимых".

Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Также о пополнении в семье заговорил 82-летний итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли - его молодая подруга подарила ему шестого ребенка, которого художник моды назвал в честь погибшего отца.

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