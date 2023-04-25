Гарри Поттер и новое дитя: Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Фотографии Дэниэла Рэдклиффа на прогулке по Нью-Йорку с ребенком сделали и опубликовали папарацци.

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Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф стали родителями / коллаж фото ua.depositphotos.com

Известный английский артист Дэниел Рэдклифф (он же исполнитель роли Гарри Поттера в легендарной кинофраншизе по книгам Дж. К.Роулинг) и его гражданская жена Эрин Дарк впервые стали родителями. Фотографии Рэдклиффа на прогулке по Нью-Йорку с ребенком опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Ребенка на снимках не видно, коляска накрыта покрывалом. Актеры и их представители не комментировали информацию.

О том, что Рэдклифф и Дарк ждут ребенка, стало известно в конце марта нынешнего года, когда другой британский таблоид, The Sun, опубликовал фото беременной девушки. Позднее представитель Рэдклиффа подтвердил информацию о том, что пара ждет прибавления в семействе.

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Напомним, ранее Рэдклифф и Дарк начали встречаться более десяти лет назад. Они познакомились в 2012 году ‒ после совместной работы на съемках биографической драмы "Убей своих любимых".

Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Также о пополнении в семье заговорил 82-летний итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли - его молодая подруга подарила ему шестого ребенка, которого художник моды назвал в честь погибшего отца.

Смотрите сюжет канала "1+1" о Дэниэле Рэдклиффе:

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