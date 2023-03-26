Звезда фильмов про Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом

Мальчк, который выжил, стал мужчиной, чья мечта о своей семье скоро осуществится.

Дэниел Рэдклифф станет отцом в первый раз / ua.depositphotos.com

Английский актер и продюсер Дэниел Рэдклифф скоро впервые станет отцом. На днях папарацци поймали артиста и его подругу, американскую актрису Эрин Дарк, во время прогулки - 38-летняя избранница Рэдклиффа разгуливала со значительно округлившимся животиком.

Актер очень скрытен в том, что касается его личной жизни, и не раз признавался, что слава, которую он приобрел благодаря фильмам про Гарри Поттера, тяготит его. Поэтому подробностей о будущем ребенке оглашено не было.

Тем не менее официальный представитель Рэдклиффа подтвердил, что Дэниел и Эрин ожидают первенца, сообщает издание The Mirror. Сами будущие родители радостное событие пока не комментировали.

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Зато высказался источник из близкого окружения пары, который отмечает - актер на седьмом небе от счастья, и с нетерпением ждет появления на свет ребенка.

"Даниэль и Эрин безумно счастливы из-за беременности. Они в полном восторге и не могут дождаться, когда станут семьей из трех человек. Недавно они рассказали своим семьям и друзьям. Это невероятно захватывающее время для них", - сообщает инсайдер.

Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Также о пополнении в семье заговорил 82-летний итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли - его молодая подруга подарила ему шестого ребенка, которого художник моды назвал в честь погибшего отца.

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