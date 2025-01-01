"Даже и не собирался": украинский ведущий высказался о Владе Яме

Кратко:
- Юрий Горбунов дал новое интервью
- Ведущий не хочет давать советы хореографу
Украинский популярный ведущий и актер Юрий Горбунов рассказал, как относится к украинскому хореографу Владе Яме, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
На YouTube-канале ТСН Горбунов уточнил, что последний раз видел беглеца еще в 2022 году.
"Мы все знаем, что он за границей. Какие-то давать ему советы я даже и не собирался. Даже если бы он у меня их спрашивал", - отметил Горбунов.
Также ведущий сказал, что каждый может сам выбирать, как ему поступать.
"Или я его осуждаю? У каждого есть своя правда. Он тебе на любой упрек ответит тем, что должен оберегать свою семью и завести их в безопасное место. Что я могу ему говорить?" – заявил Горбунов.
Смотрите видео интервью Юрия Горбунова:
Влад Яма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.
А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.
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Кто такой Влад Яма?
Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.
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