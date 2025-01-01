"Даже и не собирался": украинский ведущий высказался о Владе Яме

Юрий Горбунов не смог прокомментировать позицию хореографа.

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Юрий Горбунов уже очень давно не видел Влада Яму / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Влад Яма

Кратко:

Юрий Горбунов дал новое интервью

Ведущий не хочет давать советы хореографу

Украинский популярный ведущий и актер Юрий Горбунов рассказал, как относится к украинскому хореографу Владе Яме, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

На YouTube-канале ТСН Горбунов уточнил, что последний раз видел беглеца еще в 2022 году.

"Мы все знаем, что он за границей. Какие-то давать ему советы я даже и не собирался. Даже если бы он у меня их спрашивал", - отметил Горбунов.

Также ведущий сказал, что каждый может сам выбирать, как ему поступать.

"Или я его осуждаю? У каждого есть своя правда. Он тебе на любой упрек ответит тем, что должен оберегать свою семью и завести их в безопасное место. Что я могу ему говорить?" – заявил Горбунов.

Смотрите видео интервью Юрия Горбунова:

Влад Яма / инфографика: Главред

Влад Яма - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

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С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

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