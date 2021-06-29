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Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву

29 июня 2021, 19:56

Владимир Дантес вернулся к сольной карьере музыканта и певца, и в новом интервью признался, что между ним и Надей Дорофеей стоит ревность.

Владимир Дантес
Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes/

Владимир Дантес на 5 лет пропал из украинского шоу бизнеса - после разпада группы ДиО фильмы. однако сейчас он презентовал свой новый сольный альбом, и пришел на несколько интервью.

Для программы 29 вопросов от Люкс ФМ Владимир Дантес объяснил, почему он вернулся спустя 5 лет, какая зависть бытыет в украинском шоу бизнесе, и почему между ним и Надей Дорофеевой - ревность.

Он признался, что между ними, как творческими личностями ревность связана не столько с достижениями, сколько с тем, как Дорофеева ведет себя с другими певцами, и как с Дантесом.

"Это было связано не с тем, что у нее клевая песня, а с тем, что она кому-то помогает, а мне – нет. Когда она говорит мне правильные вещи, я их сразу отрицаю, потому что я самец, и только мое слово что-то значит, а потом делаю так, как сказала Надя", - говорит музыкант.Читайте такжеКлип Дорофеевой Почему за день ворвался в тренды Youtube

Дантес признался, что записал свой альбом по дружбе, на Mozgi студио, и на вопрос о стоимости альбома сказал, что песни стоят тысячи долларов. Он подтвердил, что часто песня стоит около 2 тысяч, но сам он за альбом заплатил меньше 12 тысяч.

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Он признался, что в украинском шоу-бизнесе существует зависть.

"Я горжусь артистами нашей страны, которые делают классную музыку. И я по-хорошему завидую, что у них получилось. У меня нет плохой окраски к слову "зависть". Поэтому я завидую, и это моя ступенька, которую я преодолеваю", – поделился Владимир Дантес.

После длительной паузы Дантес все-таки вернулся, потому что считает, что каждые три-пять лет, нужно что-то менять в своей жизни.

"Пять лет я был в составе группы. Это были классные пять лет. Потом я был радиоведущим, и это перетекло в тревел-ведущего, в роли которого я был три года. Я снова захотел что-то изменить. Изменил, чтобы снова попеть, потому что у меня хорошо получается, и мое отношение к музыке поменялось - я могу делать то, что хочу", – заявил муж Дорофеевой.

Напомним, что Потап, совладелец Mozgi Entertainment и продюсер Нади, рассекретил планы на карьеру Дорофеевой в ближайшие годы.

Напомним, что Надя Дорофева такде тренер шоу Голос країни. посмотреть онлайн все выпуски Голосу країни можно на сайте 1+1 video.

Надя Дорофеева Владимир Дантес новости шоу бизнеса
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