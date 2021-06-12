Потап рассекретил планы на карьеру Нади Дорофеевой

Потап / Instagram

На первом сольном концерте Нади Дорофеевой продюсер Алексей Потапенко рассекретил планы на будущую карьеру подопечной, и признался, как он воспринимает популярность певицы.

Во время общения с Катей Осадчей для Светской жизни Потап порадовался за успехи Нади Дорофеевой.

Певец и продюсер пообещал, что и дальше будет развивать популярность бывшей солистки Время и Стекло, и первый концерт - это только начало.

Катя Осадчая поинтересовалась, как он реагирует на то, что подопечная сейчас более популярная чем сам Потап.

В ответ Потап объяснил, то он повзрослел, и не гонится больше за популярностью. Раньше он бы соревновался бы даже с сыном, а теперь он радуется за достижения своих друзей и коллег.Читайте такжеДорофеева с розовыми волосами и в латексе презентовала новый клип Почему

"Сейчас я понял, что когда ты отдаешь артистам, когда ты делаешь их звездами, они это очень чувствуют, они открываются больше и ты становишься круче в данный момент. Тебе не трудно дать им быть первыми во всем, пусть у нее будет больше клипов, чем у меня и они будут лучшими", подчеркнул Алексей.

Потап добавил, что дальше планирует собрать НСК "Олимпийский" с сольным шоу Дорофеевой.

Он вспомнил о праздновани своего 40-летия. Семья и близкие собрались в ресторане. В общем, на дне рождении было около 20 гостей.

"Очень скромно, потому что мама и папа сказали: "Не празднуй". И это был не праздник, а некая вечеринка в честь 40-летия. Ты же знаешь, какой я праздник могу устроить, 200 человек, Snoop Dog на сцене", - рассказал знаменитость.

Полный выпуск шоу Светская жизнь с Катей Осадчей за 12 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.