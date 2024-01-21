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Что случилось со звездой сериала "Каменская", который прятал наркотики в трусах

Анна Подгорная
21 января 2024, 17:59
Путинист Руденко после нелепых оправданий стал обвиняемым в уголовном деле.
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко может сесть на три года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/to100nado

Российский актер-путинист Анатолий Руденко, звезда популярных сериалов "Каменская", "Две судьбы", "Ангел-хранитель" и пр., Анатолий Руденко был задержан и доставлен в один из полицейских участков столицы страны-оккупанта в среду, 17 января.

При обыске под нижним бельем артиста, в области паха, правоохранители обнаружили приклеенный скотчем пакетик. В нем содержалось 5.7 грамм наркотического препарата мефедрона, который Руденко якобы нашел на улице. Актер утверждает, что сперва принял вещество за отраву для собак, но по какой причине он решил клеить это себе в интимном месте, не уточнил.

РосСМИ сообщают, что сейчас его выпустили из полиции под обязательство о явке. Такое мягкое решение было принято, так как ранее Руденко не привлекался и проблем с законом не имел.

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Тем против Анатолия Руденко открыли уголовное дело. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Актеру может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, как певица-предательница Asti откупилась от скандальной вечеринки у Насти Ивлеевой. Бывшая украинка так тряслась за рубли и свою популярность в стране на болотах, что пошла на гнусную сделку с оккупантами.

Также появились подробности о том, почему развелась ведущая-путинистка Лера Кудрявцева. Новость о том, что она ушла от своего молодого мужа, породила немало слухов.

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