Что случилось со звездой сериала "Каменская", который прятал наркотики в трусах

Путинист Руденко после нелепых оправданий стал обвиняемым в уголовном деле.

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Анатолий Руденко может сесть на три года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/to100nado

Российский актер-путинист Анатолий Руденко, звезда популярных сериалов "Каменская", "Две судьбы", "Ангел-хранитель" и пр., Анатолий Руденко был задержан и доставлен в один из полицейских участков столицы страны-оккупанта в среду, 17 января.

При обыске под нижним бельем артиста, в области паха, правоохранители обнаружили приклеенный скотчем пакетик. В нем содержалось 5.7 грамм наркотического препарата мефедрона, который Руденко якобы нашел на улице. Актер утверждает, что сперва принял вещество за отраву для собак, но по какой причине он решил клеить это себе в интимном месте, не уточнил.

РосСМИ сообщают, что сейчас его выпустили из полиции под обязательство о явке. Такое мягкое решение было принято, так как ранее Руденко не привлекался и проблем с законом не имел.

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Тем против Анатолия Руденко открыли уголовное дело. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Актеру может грозить до трех лет лишения свободы.

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