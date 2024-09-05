"Что это летит": Максим Галкин ошарашил поклонников новостями

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, анонсировал свои новые концерты.
На своей странице в соцсетях Галкин рассказал, что 6 октября он планирует выступить в Вене, а через два дня планируется его концерт в Амстердаме. После он собирается в большой тур по США и Канаде.
Кстати, россияне часто с желчью рассказывают, что комик никому не нужен после отъезда из страны-оккупанта, но оказалось, что на часть концертов в Америке уже проданы почти все билеты, и он решил дать там дополнительные концерты.
И пока Максим рассказывал о концертах в небе стало слышно характерный шум.
"Что это у нас тут в Израиле летит. Просто вертолет", – отметил юморист.
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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